20.02.2018, 13:29 Uhr | dpa

Durch einen Dunstschleier scheint in Frankfurt am Main die Sonne. Foto: Frank Rumpenhorst/Archiv (Quelle: dpa)

Getrieben vom Auslandsgeschäft hat das Verarbeitende Gewerbe in Hessen im Dezember 2017 den Umsatz deutlich ausgebaut. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um 6,8 Prozent auf mehr als 9,3 Milliarden Euro. Dabei legten die Verkaufserlöse im Ausland um fast 18 Prozent auf 5,4 Milliarden zu. Das Inlandsgeschäft ging dagegen um fünf Prozent auf 3,9 Milliarden Euro zurück.