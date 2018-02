Spezialschiff rammt Schleuse in Emden

21.02.2018, 00:18 Uhr | dpa

Ein Spezialschiff hat eine Schleuse in Emden in Ostfriesland gerammt. Dabei seien am Dienstag die Betonwand der Schleusenkammer und das Schiff selbst leicht beschädigt worden, teilte die Wasserschutzpolizei am Abend mit. Zu dem Vorfall kam es demnach, als das unter dänischer Flagge fahrende Spezialschiff aus dem Binnenhafen auslaufen wollte. Verletzt wurde niemand. Die Schleuse arbeite weiter, sagte ein Polizeisprecher.

Erst am Montagabend war ein fast 150 Meter langes Containerschiff im Nord-Ostsee-Kanal gegen ein Schleusentor in Kiel-Holtenau geprallt. Schiffe müssten auf der meist befahrenen künstlichen Wasserstraße der Welt mit Wartezeiten rechnen oder könnten den Kanal meiden und über Skagen umfahren, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.