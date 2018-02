Textilmuseum bekommt Sammlung mit kostbaren Strümpfen

21.02.2018, 00:58 Uhr | dpa

Das Staatliche Textil- und Industriemuseum (tim) in Augsburg. Foto: Karl-Josef Hildenbrand /Archiv (Quelle: dpa)

Acht Jahre nach der Eröffnung wächst das Staatliche Textil- und Industriemuseum in Augsburg um eine beachtliche Privatsammlung. Das Museum hat aus dem Nachlass eines Ethnologen mehr als 25 000 teils sehr seltene Exponate erhalten, darunter sind die ersten Perlonstrümpfe. Bayerns Kunststaatssekretär Bernd Sibler und Sozialstaatssekretär Johannes Hintersberger (beide CSU) werden heute die Sammlung vorstellen.

Es handele sich um den bislang umfangreichsten Neuzugang des Hauses, teilte das Museum mit. Das Staatliche Textil- und Industriemuseum (tim) wurde im Jahr 2010 in der früheren Augsburger Kammgarnspinnerei gegründet und hat in seinen Archiven mehr als eine Million Muster einer ehemaligen Stoffdruckerei aus Augsburg. Die schwäbische Stadt zählte einst zu den wichtigsten Textilzentren in Europa.

In der neu hinzugekommen Privatsammlung befinden sich laut dem Museum "einzigartige Exponate zur europäischen Strumpfgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts". So seien die ersten Produktionsversuche von Strümpfen aus Perlon zu sehen. Weitere textile Raritäten wie Kinderkleider aus dem 18. Jahrhundert und der Biedermeierzeit seien ebenfalls unter den Exponaten, erklärte ein Museumssprecher.