SSC Schwerin vor Einzug ins Europacup-Halbfinale

21.02.2018, 22:39 Uhr | dpa

Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin hat sich eine ausgezeichnete Ausgangsposition für das Erreichen des Halbfinals im europäischen CEV Cup der Frauen verschafft. Die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski gewann am Mittwochabend beim italienischen Vizemeister VBC Pomì Casalmaggiore im Palazzo dello Sport Mario Radi Cremona überraschend klar mit 3:0 (35:33, 25:20, 25:15). Das Rückspiel im zweithöchsten europäischen Vereinswettbewerb zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem italienischen Champions League-Gewinner von 2016 findet am 1. März in der Palmberg Arena Schwerin statt.