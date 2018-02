Fliegerbombe entdeckt: Entschärfung am Donnerstagabend

22.02.2018, 00:18 Uhr | dpa

Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Mittwoch bei Bauarbeiten in der Nähe der Frankfurter Messe gefunden worden. Der 50 Kilo schwere Blindgänger solle am späten Donnerstagabend entschärft werden, sagte ein Polizeisprecher. Für die Entschärfung muss nach Angaben der Polizei ein Sicherheitsradius von 500 Metern um den Fundort eingerichtet werden.

Die Bewohner des Gallus sollen nach vorläufiger Planung bis 21.00 Uhr die Häuser und das Evakuierungsgebiet verlassen. Nach der Kontrolle der Bereiche durch die Polizei soll die Entschärfung zwischen 23.00 und 24.00 Uhr erfolgen. In dem betroffenen Gebiet wird der öffentliche Nahverkehr eingestellt. Das betrifft auch die durch die Galluswarte fahrenden S-Bahnen.

Die Feuerwehr hat für Fragen ein Bürgertelefon eingerichtet. Es war unter 069/212-111 am Mittwoch bis Mitternacht erreichbar und sollte am Donnerstag ab 7.00 Uhr wieder geschaltet sein. Wichtige Fragen und Antworten hat die Feuerwehr ferner im Internet unter www.feuerwehr-frankfurt.de aufgelistet.

Im mittelhessischen Marburg war am Dienstag ebenfalls eine 50-Kilo-Bombe entdeckt und entschärft worden.