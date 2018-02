Barberini startet mit Max Beckmann in neues Ausstellungsjahr

22.02.2018, 00:39 Uhr | dpa

Plakate werben am Museum Barberini für die neue Max Beckmann Ausstellung. Foto: Bernd Settnik (Quelle: dpa)

Mit einer Retrospektive auf das Werk von Max Beckmann (1884-1950) startet das Potsdamer Museum Barberini in sein zweites Ausstellungsjahr. Direktorin Ortrud Westheider stellt die Schau heute der Öffentlichkeit vor. Unter dem Titel "Welttheater" zeigt das Museum von Samstag an bis zum 10. Juni mehr als hundert Leihgaben aus deutschen und internationalen Museen und Privatsammlungen. Stars der Schau sind zwei großformatige, bisher kaum in Europa gezeigte Triptychen aus US-Sammlungen.

Die Ausstellung läuft in Zusammenarbeit mit der Kunsthalle Bremen, die die Werke bis zum 4. Februar gezeigt hat. Beckmanns Werk prägten Varieté- und Jahrmarktkünstler, Akrobaten, Clowns und Schauspieler. Der Künstler habe diesen Themenkreis als Ausdruck des Welttheaters begriffen, teilte das Museum mit. "Er inszeniert das Bild als Bühne."