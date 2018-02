Grüttner: Rundreise zur medizinischen Versorgung im Land

22.02.2018, 14:08 Uhr | dpa

Wie kann die medizinische Versorgung in ländlichen Regionen ohne Ärzte gewährleistet werden? Fragen wie dieser geht Hessens Gesundheitsminister Stefan Grüttner (CDU) auf einer insgesamt dreitägigen Rundreise durch das Land nach. Wie das Ministerium in Wiesbaden mitteilte, informierte sich Grüttner am Donnerstag in Mittelhessen über dortige Projekte. Bereits Ende Januar war Grüttner im Norden unterwegs, Anfang März soll Südhessen folgen.

In Lich (Landkreis Gießen) etwa bieten Gemeindeschwestern zweimal wöchentlich Sprechstunden für Senioren an. In einem Heft dokumentieren sie die Gesundheitschecks und helfen beispielsweise bei der Wundversorgung. Diese Arbeit sei "ein Baustein einer zukunftsfesten medizinischen Versorgung", erklärte Grüttner. Ab 2018 wolle die Landesregierung derartige Modelle finanziell fördern. Außerdem wolle man ein Zentrum zur Anwerbung internationaler Pflege- und Gesundheitsfachkräfte gründen und Medizinstudenten noch während der Ausbildung für eine Niederlassung als Landarzt begeistern.