Banküberfall in Hamburg St. Pauli

22.02.2018, 19:28 Uhr | dpa

Zwei Täter haben am Donnerstagabend eine Bank in Hamburg St. Pauli überfallen. Die beiden Täter seien gegen 18 Uhr in die Bank gekommen und hätten Geld verlangt, sagte ein Polizeisprecher. Dann seien sie mit dem Geld aus der Filiale geflohen. Nach Angaben der Polizei hatten die Räuber einen vierstelligen Betrag erbeutet. Bei der Suche nach den Tätern war auch ein Hubschrauber im Einsatz.