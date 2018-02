Evakuierung für Bomben-Entschärfung in Frankfurt läuft

22.02.2018, 19:38 Uhr | dpa

Vor der Entschärfung eines Weltkriegsblindgängers in Frankfurt hat am Donnerstagabend die Evakuierung eines Gebiets in der Nähe des Messegeländes begonnen. "Alles geht zügig voran", sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Mittwoch bei Bauarbeiten nahe der Innenstadt entdeckt worden.

Ehe die Sprengmeister voraussichtlich gegen 23 Uhr mit der Entschärfung des 50 Kilogramm schweren Blindgängers beginnen können, müssen etwa 8000 Menschen das Gebiet in einem Umkreis von 500 Metern verlassen. S-Bahnen, Regionalzüge, Straßenbahnen und Busse wurden gestoppt oder umgeleitet. Auf dem Messegelände wurde eine Evakuierungszone eingerichtet, in der diejenigen Aufnahme fanden, die nicht zu Freunden oder Verwandten gehen konnten.

Polizei und Feuerwehr in Frankfurt haben mit derartigen Aktionen mittlerweile reichlich Erfahrung: Im Fundbereich der 50-Kilo-Bombe waren bereits zweimal Blindgänger entdeckt worden - in dem Gebiet laufen zahlreiche Bauarbeiten.

Im vergangenen September mussten für die Entschärfung einer tonnenschweren Bombe sogar rund 65 000 Menschen ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Es war die größte Evakuierungsaktion in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals sorgten "Evakuierungsverweigerer", die partout nicht ihre Wohnungen verlassen wollten, für Ärger. Auch am Donnerstagabend wollte die Polizei vor der Entschärfung kontrollieren, ob tatsächlich alle Bewohner das Gebiet verlassen haben.