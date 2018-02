Autofahrer bei Unfall auf A7 schwer verletzt

22.02.2018, 19:48 Uhr | dpa

Bei einem Unfall an einer Baustelle auf der A7 zwischen Homberg (Efze) und der Ausfahrt Bad Hersfeld-West ist ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag schwer verletzt worden. Der 55-Jährige fuhr nach Angaben der Autobahnpolizei Bad Hersfeld aus bisher ungeklärter Ursache auf einen vor ihm fahrenden Lastzug auf. Sein Fahrzeug wurde dabei in die Mittelschutzplanke der Baustelle geschleudert. Der Fahrer des Lastzugs blieb unverletzt. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von 35 000 Euro, hieß es.