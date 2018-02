Debakel um Gewandhaus Zwickau: Stadt verantwortlich

22.02.2018, 19:48 Uhr | dpa

Bei der Sanierung der wichtigsten Spielstätte des Theaters Plauen-Zwickau hat die Stadtverwaltung Zwickau schwere Fehler gemacht. Zu dieser Einschätzung kommt der zuständige Ausschuss des Zwickauer Stadtrats in seinem Abschlussbericht, der am Donnerstag in dem Gremium vorgestellt wurde. Demnach habe es unter anderem Überschneidungen bei Verantwortlichkeiten gegeben. Auch die Kommunikation zwischen Architekt, Projektsteuerer und der Stadt als Auftraggeber habe nicht gestimmt. Als Konsequenz empfiehlt der Ausschuss die Entlassung des bisherigen Bauamtsleiters. Zudem solle sich die Stadt außergerichtlich mit dem geschassten Planer einigen.

Ursprünglich sollte das Gewandhaus Ende 2017 saniert sein. Nun ist mit einer Wiedereröffnung nicht vor 2020 zu rechnen.