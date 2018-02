Polizei soll kurzfristig Smartphones und Tablets bekommen

22.02.2018, 22:19 Uhr | dpa

Thüringer Polizisten sollen mit Smartphones und Tablet-Computer für Streifenfahrten ausgestattet werden. Die Geräte müssten zeitnah angeschafft werden, erklärte Innenminister Georg Maier (SPD) am Donnerstag in Erfurt im Landtag. Es könne nicht mehr sein, dass zum Beispiel Fahndungsbilder in den Polizeidienststellen ausgedruckt und dann als Papier an die Besatzungen von Streifenwagen verteilt werden müssten. Die Polizei habe mit Blick auf die Digitalisierung noch großen Nachholbedarf, sagte Maier.

Skeptisch sieht der Minister Pläne einer sogenannten Online-Wache, bei der Menschen Anzeigen über das Internet an die Polizei senden können. Dies könnte dazu führen, dass die Zahl der Bagatellanzeigen steigen werde, sagte er. Auch die müssten bearbeitet werden. Trotzdem wolle er über die Einrichtung einer solchen Online-Wache mit den Abgeordneten im Innenausschuss debattieren.

Die SPD-Innenexpertin Dorothea Marx sagte, die Thüringer Polizei solle künftig mehr Präsenz in sozialen Netzwerken zeigen. Sie hätten sich in der jüngeren Vergangenheit besonders bei Großlagen als "wichtiges Kommunikationsmedium" zwischen Polizei und Bevölkerung erwiesen. "Deshalb wollen wir, dass bei außergewöhnlichen Gefahrensituationen Hinweise und Warnungen in verschiedenen Sprachen über soziale Netzwerke verbreitet werden", erklärte sie.