Gutachterin: Bleibende Folgen für verprügelten Fußballfan

23.02.2018, 14:18 Uhr | dpa

Von einer brutalen Prügelattacke in Mittelhessen wird ein Fußballfan aus Dortmund nach Einschätzung einer Gutachterin bleibende Gesundheitsprobleme zurückbehalten. Der junge Mann sei unter anderem nicht mehr so belastbar und vergesslicher geworden, sagte die Psychologin am Freitag vor dem Landgericht Marburg. Eine Therapie könne helfen, die Folgen des Angriffs aber nicht rückgängig machen. Bei der Attacke erlitt das Opfer schwere Kopfverletzungen.

Zwei 20-Jährige sollen den 22-Jährigen im vergangenen Juli bei einem Volksfest in Gladenbach (Kreis Marburg-Biedenkopf) verprügelt haben - nur weil dieser Anhänger eines anderen Fußball-Bundesligisten war. Die Angeklagten sollen Schalke-Fans sein, ihr Opfer Anhänger von Borussia Dortmund. Angeklagt sind die Männer wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung.