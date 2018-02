Mutmaßliche Autoaufbrecher in Innenstadt gestellt

23.02.2018, 14:08 Uhr | dpa

Zivilfahnder haben in der Hamburger Innenstadt zwei mutmaßliche Autoaufbrecher gestellt. Die Männer verschwanden am Donnerstag in einem Parkhaus nahe der Mönckebergstraße und kehrten wenig später mit einer Tasche und einem Werkzeugkoffer zurück, wie die Polizei am Freitag mitteile. Als die Männer den Inhalt der Tasche sichteten, nahmen die Fahnder sie demnach fest. Im Parkhaus fanden sie den Angaben zufolge einen aufgebrochenen Wagen, aus dem die Gegenstände stammten. Bei den Männern handle es sich um einen 33 und einen 32-Jährigen. Die Polizei verdächtigt sie, weitere Autos aufgebrochen zu haben. Die Männer kamen vor einen Haftrichter.