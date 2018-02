23.02.2018, 14:18 Uhr | dpa

Den Besitzer eines ungewöhnlichen Fundstücks sucht derzeit die Polizei in Eisenach. In einem Holzverschlag an einem Mehrfamilienhaus war bereits Anfang Februar ein Rollstuhl entdeckt worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Überprüfungen zum möglichen Eigentümer in einem nahegelegenen Pflegeheim verliefen ergebnislos.