Landtag in Mainz stellt Moscheeverband Ditib auf Prüfstand

23.02.2018, 14:18 Uhr | dpa

Kontrovers und lebhaft hat der rheinland-pfälzische Landtag am Freitag über das Verhältnis zum türkisch-islamischen Religionsverband Ditib diskutiert. Abgeordnete aller Fraktionen waren sich am Freitag in Mainz darin einig, dass es wegen der Beziehungen von Ditib zum türkischen Staat Grund zu kritischen Fragen gebe. Die FDP-Abgeordnete Helga Lerch mahnte aber auch: "Es gibt keinen Grund, die Muslime in Rheinland-Pfalz, die zu einer Ditib-Gemeinde gehören, unter Generalverdacht zu stellen."

Die Verhandlungen zwischen der Landesregierung und vier muslimischen Verbänden sind seit dem Militärputsch in der Türkei vom Sommer 2016 unterbrochen. Das Land hat zwei weitere Gutachten in Auftrag gegeben, von deren Ergebnis die Wiederaufnahme der Verhandlungen abhängt. Diese sollen nach Angaben des Wissenschaftsministeriums im Sommer vorliegen.