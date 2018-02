Deutsche Stiftung Denkmalschutz gab 2017 eine Million Euro

23.02.2018, 14:18 Uhr | dpa

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern mit rund einer Million Euro die Rettung von mehr als 40 Baudenkmälern unterstützt. Dazu gehörte die Dorfkirche in Behrenhoff bei Greifswald, bei der Arbeiten an Gewölben, Fenstern und Innenwänden anstanden, wie die Stiftung am Freitag in Bonn mitteilte. Im ehemaligen St.-Georg-Hospital in Penkun (Landkreis Vorpommern-Greifswald) förderte die Stiftung nach eigenen Angaben die Innensanierung. Der Gutsscheune in Wrangelsburg (Vorpommern-Greifswald) wurde demnach ebenso Unterstützung zuteil wie der Windmühle in Ruchow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) oder dem Wasserschloss in Quilow (Vorpommern-Greifswald).

Ein besonderes Förderprojekt sei 2017 die Jahn-Kapelle im ehemaligen Gutspark in Klein Vielen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gewesen, für die die Stiftung eigens zu Spenden aufgerufen hatte. Die neugotische Kapelle aus dem 19. Jahrhundert geriet ab den 1930er Jahren in Vergessenheit und verfiel. Sie soll nach der Restaurierung in das Radwandernetz der Region integriert werden. Im Sommer soll eine Dauerausstellung die Geschichte von Gutsanlagen erzählen, außerdem seien Lesungen und Konzerte geplant.

Bundesweit unterstützte die private Denkmalschutzstiftung 2017 nach eigenen Angaben rund 500 Projekte mit mehr als 27,7 Millionen Euro. Das Geld stammt unter anderem aus Spenden, Erträgen von Treuhandstiftungen, Nachlässen, Geldauflagen und auch aus den Erträgen der Lotterie Glücksspirale.