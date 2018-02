Totes Baby in Leipzig: 28-Jährige in Untersuchungshaft

23.02.2018, 14:19 Uhr | dpa

Nach dem Tod eines Babys in Leipzig befindet sich eine 28-Jährige in Untersuchungshaft. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau das Kind in dieser Woche lebend zur Welt brachte und dann tötete, wie Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Leipzig am Freitag mitteilten. Der Tatvorwurf resultiere aus Erkenntnissen eines rechtsmedizinischen Gutachtens. Das Geschlecht des Säuglings und weitere Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt. Das Baby war am Donnerstag in einem Hinterhof im Waldstraßenviertel gefunden worden. Nach Medienberichten lag es in einer Mülltonne. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an.