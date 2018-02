Wohnhaus in Mühlhausen brennt: Mehrere Verletzte

24.02.2018, 00:39 Uhr | dpa

Feuer in Mehrfamilienhaus in Mühlhausen. Foto: WichmannTV (Quelle: dpa)

In einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt von Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) ist ein Brand ausgebrochen. Mehrere Bewohner seien am Freitagabend ins Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die genaue Zahl der Verletzten war zunächst unklar - ebenso, ob sie wegen einer Rauchgasvergiftung oder Brandverletzungen in der Klinik behandelt werden mussten. In dem Haus sind laut Polizei 13 Menschen gemeldet. Das Gebäude stehe komplett in Flammen, sagte die Sprecherin. Die Feuerwehr versuche, ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude zu verhindern.