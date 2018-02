Erhalt katholischer Schulen: Mehrere Tausend demonstrieren

24.02.2018, 15:08 Uhr | dpa

Ein Junge hält bei einer Demonstration ein Plakat in die Höhe. Foto: Axel Heimken (Quelle: dpa)

Mehrere Tausend Menschen haben am Samstag für den Erhalt aller katholischen Schulen in Hamburg demonstriert. Auf dem Rathausmarkt versammelten sich nach Angaben der Veranstalter 5000 Schüler, Eltern, Lehrer und Unterstützer. Zu der Demonstration hatte die Gesamtelternvertretung und die Initiative "Rettet 21" aufgerufen. Sie protestierten gegen den Plan des Erzbistums, wegen seiner hohen Schulden fünf der 21 Schulen zu schließen. Die Zukunft von drei weiteren Schulen ist offen. Die Gründerin der Initiative "Rettet 21", Jutta Spohrer, forderte das Erzbistum auf, sich zu bewegen. Aber auch die Stadt stehe in der Pflicht, die katholischen und anderen Privatschulen auskömmlich zu finanzieren, betonte sie.