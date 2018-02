Auffahrunfall mit fünf beteiligten Autos in Zwickau

24.02.2018, 14:09 Uhr | dpa

Bei einem Auffahrunfall mit fünf Autos sind in Zwickau drei Menschen leicht verletzt worden. An den beteiligten Wagen sei ein Schaden von insgesamt 13 000 Euro entstanden, teilte die Polizei am Samstag mit. Eine 26-Jährige sei mit ihrem Auto am Freitagnachmittag stadteinwärts gefahren. Dort gab es einen Stau. Bei dem Crash seien die Wagen ineinander geschoben worden. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen. Auch die 21-jährige Fahrerin eines weiteren Wagens und deren 20-jährige Begleiterin wurden leicht verletzt. Die genaue Unfallursache war zunächst noch unbekannt.