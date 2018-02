Max-Beckmann-Ausstellung im Museum Barberini eröffnet

24.02.2018, 15:08 Uhr | dpa

Im Potsdamer Museum Barberini hat am Samstag eine große Werkschau von Max Beckmann (1884-1950) eröffnet. Allein in den ersten zwei Stunden wurden bereits 560 Besucher gezählt, sagte eine Sprecherin. "Es läuft großartig an." Bis zum 10. Juni sind unter dem Titel "Max Beckmann. Welttheater" mehr als 100 Gemälde, Skulpturen, Grafiken und Skizzenbücher zu sehen.

Beckmann wurde 1884 in Leipzig geboren, in seinen Bildern verarbeitete er unter anderem seine Erfahrungen mit dem Ersten Weltkrieg. Die Nationalsozialisten stuften seine Werke als "entartete Kunst" ein. Die Beckmann-Schau ist die erste Ausstellung des Museums Barberini, das im vergangenen Jahr eröffnet wurde, zum Werk eines einzelnen Künstlers. Kommendes Jahr wird ein Besucheransturm bei einer Ausstellung zu Pablo Picasso erwartet.