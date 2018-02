Buxtehudes Trainer nach klarem Sieg "rundherum zufrieden"

25.02.2018, 15:08 Uhr | dpa

Mit ihrem dritten Sieg in Serie haben die Handball-Frauen des Buxtehuder SV ihre Europapokal-Ambitionen untermauert. Nach dem 37:22 (19:12)-Erfolg gegen die HSG Bad Wildungen am Samstag vor 1120 Zuschauern in der Halle Nord schwärmte Trainer Dirk Leun: "Ich bin rundherum zufrieden, weil ich ein schönes Handballspiel gesehen habe. Es war schön zu sehen, dass Lockerheit und Selbstvertrauen wieder zurück sind. Ich hätte nicht mit einem Sieg in dieser Höhe gerechnet."

Einen besonderen Moment erlebte Friederike Gubernatis, die mit ihrem Tor zum zwischenzeitlichen 11:7 ihren 500. Bundesligatreffer für den BSV erzielte. Beste Werferin auf Seiten der Gastgeberinnen war Lone Fischer, die insgesamt zwölfmal traf. Bangen muss Leun allerdings um Michelle Goos, die sich beim Aufwärmen eine Knieverletzung zugezogen hatte. Torhüterin Julia Gronemann musste dagegen wegen eines grippalen Infekts pausieren.