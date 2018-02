Seenotretter bergen im Wasser treibenden Kitesurfer

25.02.2018, 15:38 Uhr | dpa

Ein Kitesurfer ist auf der Kieler Förde in Not geraten und von den Seenotrettern geborgen worden. Der Mann war am Samstagnachmittag vor Laboe ins Wasser gefallen, wie die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte. Der starke Nordost-Wind habe den Mann immer weiter vom Ufer weggetrieben. Gegen die Strömung zum Ufer zurückzuschwimmen sei für den erschöpften Mann unmöglich gewesen, heißt es in einer Mitteilung der DGzRS. Die Seenotretter entdeckten den im Wasser treibenden Kitesurfer und brachten ihn auf einem Schiff in den Hafen. Der Mann war leicht unterkühlt und entkräftet, aber nicht verletzt.