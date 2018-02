FC Augsburg peilt im Montagsspiel Erfolg in Dortmund an

26.02.2018, 01:18 Uhr | dpa

Der FC Augsburg will nach zwei Niederlagen in der Fußball-Bundesliga heute wieder als Sieger vom Platz gehen. Nach dem 0:1 gegen Stuttgart und einem 0:2 in Leipzig steht mit dem Auswärtsspiel gegen DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund allerdings eine schwierige Aufgabe für die Mannschaft von Trainer Manuel Baum an. "Wir brauchen eine hoch aggressive Leistung und ein schnelles Umschaltspiel. Die Dortmunder müssen spüren, dass wir etwas holen wollen", sagte Baum. Der Gegner müsse immer das Gefühl haben, "dass wir mehr als zehn Feldspieler auf dem Platz haben".

Wie vor einer Woche beim 2:1 von Eintracht Frankfurt gegen Leipzig werden wieder Fanproteste gegen die Einführung von Montagsspielen in der Bundesliga erwartet. 350 BVB-Fanclubs haben angekündigt, die Partie zu boykottieren.