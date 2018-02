Nahles gibt Zepter als Oldenburger Kohlkönigin ab

26.02.2018, 02:49 Uhr | dpa

Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion ist sie seit ein paar Monaten, SPD-Bundesvorsitzende soll sie in Kürze werden. Doch jetzt muss Andrea Nahles erst einmal ein Amt abgeben: Am heutigen Montag endet turnusmäßig ihre Zeit als Oldenburger Grünkohlkönigin. Nach einem Jahr auf dem Posten wird beim traditionellen "defftig Ollnborger Gröönkohl-Äten" (19.30 Uhr) in der Landesvertretung Niedersachsens in Berlin ein Nachfolger gesucht.

Schon zum 61. Mal lädt die Stadt Oldenburg dazu ein. Dabei werden für rund 280 geladene Gäste bergeweise Grünkohl (200 Kilo) mit Pinkel (60 Kilo), Kassler (95 Kilo), Kochmettwurst (50 Kilo) und Speck (38 Kilo) aufgetischt. Abgerundet wird das Menü durch rote Grütze mit Vanillesauce. Heruntergespült wird die nicht ganz leichte Kost mit kühlem Bier aus Jever und hochprozentigem Korn. Die Stadt Oldenburg nutzt die traditionsreiche Veranstaltung seit jeher zur Kontaktpflege in der Hauptstadt.