Ströer eröffnet neuen Standort in München

26.02.2018, 16:07 Uhr

Vertreter des Medienhauses Ströer haben heute gemeinsam mit Alexander Reissl, Stadtrats-Fraktionsvorsitzender der SPD in München und in Vertretung des Oberbürgermeisters Dieter Reiter, offiziell einen der größten Standorte des Unternehmens in der St.-Martin-Straße in München eröffnet.



Damit zentriert Ströer sämtliche Gesellschaften aus München auf einen gemeinsamen Standort. Insgesamt arbeiten am Campus „neue balan“ derzeit mehr als 300 Ströer-Mitarbeiter auf rund 12.000 Quadratmetern. Unter dem Motto One Company werden am neuen Standort in der bayerischen Hauptstadt alle Geschäftsbereiche von der Außen- bis zur Onlinewerbung enger miteinander verzahnt, um positive Synergieeffekte noch stärker zu nutzen. Ströer ist ein führendes digitales Multi-Channel-Medienhaus und bietet seinen Kunden Komplettlösungen entlang der gesamten Marketing- und Vertriebswertschöpfungskette an.



Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und rund 300.000 Werbeträger im Bereich „Out of Home". Bereits seit 1922 betreibt Ströer in München mit dem Tochterunternehmen Ströer Deutsche Städte Medien den kommunalen Plakatanschlag, beispielsweise auf mehr als 2.100 Litfaßsäulen. „Wir freuen uns, dass sich Ströer zu München als einem der größten Standorte in Deutschland bekennt. Ströer war bereits in den vergangenen Jahrzehnten mit vielen starken Marken in München vertreten und ist aktiver Gestalter des Wirtschafts- und Digitalstandorts München sowie ein attraktiver Arbeitgeber für Fachkräfte und junge Talente aus der Medien- und Digitalwirtschaft“, sagt Dieter Reiter, Oberbürgermeister von München.



„München verbindet Ströer-Historie mit Ströer-Vision: Als eine der drei Gründerstädte der Deutschen Städte Reklame verkörpert die bayerische Metropole unsere analogen Ursprünge und steht gleichzeitig wie kein anderer Ströer-Standort für Digitalisierung. Hier liegt der Grundstein unserer digitalen Erfolgsstory – hier haben wir begonnen, unser reichweitenstarkes Public Video-Netzwerk aufzubauen", sagt Alexander Stotz, CEO der Ströer Media Deutschland GmbH.



Am Standort „neue balan“ sind die Gesellschaften Ströer Media Deutschland GmbH, Infoscreen GmbH, Ströer Deutsche Städte Medien GmbH, BlowUp Media GmbH, Ströer SSP GmbH, Ströer Digital Media GmbH und RegioHelden GmbH vertreten. „neue balan“ orientiert sich als ein „Campus der Ideen“ an zeitgenössischen Lebensentwürfen, bei denen die Grenzen zwischen Leben und Arbeit immer fließender werden. 2007 begann der Neubau des modernen und dynamischen Komplexes, an dem heute eine Mischung aus Firmen unterschiedlicher Größen aus Bereichen wie IT, Börse, Werbung, Medien, Kommunikation, Design oder Architektur vertreten sind. Aufgrund der Vielfalt an Nutzungsmöglichkeiten hat sich die „neue balan“ zu einer Art Stadt in der Stadt entwickelt.