Werder Bremen: Profivertrag für Nachwuchsspieler Mbom

26.02.2018, 16:19 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat den 18 Jahre alten Nachwuchsspieler Jean-Manuel Mbom mit einem Profivertrag ausgestattet. Der Kontrakt tritt nach Angaben des Clubs vom Montag zum 1. Juli 2018 in Kraft. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselte 2013 vom JFV Göttingen an die Weser. In der laufenden Spielzeit kam Mbom als Kapitän in der U19 von Werder sechs Mal zum Einsatz. Wegen einer Verletzung musste er lange pausieren. "Wir trauen Manuel zu, perspektivisch ein fester Bestandteil unserer Bundesliga-Mannschaft zu werden", sagte Geschäftsführer Frank Baumann. Über die Dauer des Vertrages machte der Club keine Angaben.