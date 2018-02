26.02.2018, 16:19 Uhr | dpa

Eine ganze Lastwagenladung Jeans haben Diebe auf einem Parkplatz an der Autobahn 9 bei Markranstädt erbeutet. Die Unbekannten hatten in der Nacht zu Sonntag die Plane des Lastwagens aufgeschlitzt und Hosen im Wert von 45 000 Euro gestohlen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Fahrer hatte den Diebstahl erst bemerkt, als er die zerstörte Plane entdeckte. Die Polizei ermittelt nun wegen gewerbsmäßigen Diebstahls.