Fanboykott: Dortmund verpasst Sieg gegen Augsburg

27.02.2018, 00:08 Uhr | dpa

Borussia Dortmund bleibt in der Fußball-Bundesliga unter Trainer Peter Stöger ungeschlagen, hat im Heimspiel gegen den FC Augsburg aber Punkte gelassen. Beim Fan-Boykott im Signal Iduna Park kam der BVB am Montagabend gegen die Schwaben über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus. Marco Reus brachte den Tabellen-Zweiten in der 16. Minute in Führung, Kevin Danso glich für die stärker werdenden Gäste aus (73.). Vor der Minusrekord-Kulisse von 54 300 Zuschauern verpassten es die Dortmunder, mit einem Heimsieg zum Abschluss des 24. Spieltags Platz zwei hinter dem FC Bayern zu festigen. Die Münchner führen mit 60 Punkten vor dem BVB (41) und Schalke (40).

Mehrere tausend Fans hatten das Spiel boykottiert. Aus Protest gegen die Einführung von Montagsspielen blieben sie der Partie fern. Besonders viele Plätze waren auf der rund 24 500 Zuschauer fassenden Südtribüne frei.