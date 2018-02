Prozess: Ex-Heimkind will nicht für Mutter zahlen

27.02.2018, 00:28 Uhr | dpa

Im Prozess um finanzielle Forderungen der Behörden an ein ehemaliges Heimkind werden heute vor dem Familiengericht in Offenburg (Ortenaukreis) mehrere Zeugen gehört. Es ist der zweite Verhandlungstag in dem Prozess, der im Januar gestartet ist. Verhandelt wird, wie in solchen Fällen üblich, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ein ehemaliges Heimkind aus dem hessischen Rodgau (Kreis Offenbach) wehrt sich vor Gericht dagegen, die Pflegekosten für seine Mutter zu übernehmen.

Die Mutter hatte die inzwischen 55 Jahre alte Frau kurz nach der Geburt weggegeben. Die Frau wuchs im Kinderheim auf und hatte nach eigenen Angaben weitgehend keinen Kontakt mehr zur Mutter. Die Mutter lebt nun in Offenburg in einem Pflegeheim. Das Sozialamt des zuständigen Ortenaukreises fordert den Angaben zufolge Geld für die Heimkosten der pflegebedürftigen Mutter. Dagegen wehrt sich die Frau und klagt gegen das Amt. Beim Prozessauftakt hatte es nach Angaben des Gerichts keine Annäherung der am Verfahren Beteiligten gegeben.