19-Jährige retten sich vor herannahendem Zug aus ihrem Auto

27.02.2018, 16:29 Uhr | dpa

Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist in Soltendieck im Kreis Uelzen mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und auf Bahngleisen stehen geblieben. Der junge Mann und eine gleichaltrige Beifahrerin konnten sich am Montagabend aber noch rechtzeitig vor dem Aufprall eines Güterzuges aus dem Auto retten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht, die junge Beifahrerin schwer verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der 39-jährige Lokführer erlitt einen Schock. Als Unfallursache gab die Polizei eine zu hohe Geschwindigkeit an. Der Sachschaden wird auf rund 12 500 Euro geschätzt.