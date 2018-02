Jena: Haftbefehl gegen jugendlichen Intensivtäter

27.02.2018, 16:39 Uhr | dpa

Das Amtsgericht Jena hat am Dienstag Haftbefehl gegen einen 17 Jahre alten Syrer erlassen. Dem Jugendlichen wird vorgeworfen, in den vergangenen Monaten zusammen mit anderen jungen Migranten in der Innenstadt von Jena für massive Probleme gesorgt zu haben, wie die Polizei mitteilte. Er habe unter anderem nach einem Ladendiebstahl in einem Einkaufszentrum einen Polizisten angegriffen, zudem habe er einem 25 Jahre alten Mann in einem Schnellrestaurant mit einem Kopfstoß die Nase gebrochen und weitere Körperverletzungen begangen. Bei einem Überfall soll er im Dezember für eine Schlägerei verantwortlich gewesen sein. Der 17-Jährige werde in eine geschlossene sozial-therapeutische Einrichtung nach Bayern gebracht.