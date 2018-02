Bundespräsident Steinmeier beendet Antrittsbesuch in Bremen

28.02.2018, 17:19 Uhr | dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum Abschluss seines zweitägigen Besuches im Bundesland Bremen auch die Seestadt Bremerhaven besucht. Dort sprach er mit Forschern der beiden Thünen-Institute für Seefischerei und Fischereiökologie. Zuvor hatte er mit Bremens Regierungschef Carsten Sieling (SPD) an der Gedenkstätte Bunker Valentin einen Kranz für die Opfer des Bunkerbaus niedergelegt. Während des Zweiten Weltkrieges waren dort Tausende Zwangsarbeiter aus ganz Europa eingesetzt. Steinmeier war am Dienstag in Begleitung seiner Frau Elke Büdenbender im Rahmen seiner Deutschland-Tour im kleinsten deutschen Bundesland eingetroffen.