Mehr als 220 Aussteller bei 28. Ostseemesse in Rostock

28.02.2018, 03:18 Uhr | dpa

Besucher der Ostseemesse sind in der Blumenschau unterwegs. Foto: Bernd Wüstneck/Archiv (Quelle: dpa)

In Rostock wird am Mittwoch (10.00 Uhr) die 28. Ostseemesse eröffnet. Im Mittelpunkt der bis Sonntag dauernden Verbrauchermesse, die im vergangenen Jahr rund 45 000 Besucher anlockte, steht die große Blumenschau zum Thema "800 Jahre blühende Stadt Rostock". Dabei wurde nach Veranstalterangaben bedeutende Stätten der Hansestadt im Miniaturformat aufgebaut. Ein Spaziergang durch Rostock, zum Hafen, zur Ostsee nach Warnemünde sowie zur Rostocker Heide werde so ermöglicht.

Neu sei in diesem Jahr die 16. Ehrenamtsmesse des Deutschen Roten Kreuzes am Samstag. Dabei informieren mehr als 60 Vereine und Verbände über ehrenamtliche Tätigkeiten. Zudem gebe es Spezialthema "Bewusst besser leben" mit Angeboten in den Bereichen gesunde Ernährung, achtsame Lebenseinstellung oder auch aktive Freizeitgestaltung.