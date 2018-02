SC DHfK Leipzig: Rojewski vor Rückkehr in den Kader

28.02.2018, 17:19 Uhr | dpa

Die Rückraumspieler Andreas Rojewski und Niclas Pieczkowski stehen vor ihrer Rückkehr in den Kader des SC DHfK Leipzig. Sie seien nach ihren Verletzungen wieder komplett in das Mannschaftstraining des Handball-Bundesligisten eingestiegen, teilte der Tabellenachte am Mittwoch mit. Beide könnten den Angaben zufolge bereits im Heimspiel gegen die Eulen Ludwigshafen am Sonntag eingesetzt werden.

Linkshänder Rojewski hatte sich im Januar einer Operation am Meniskus unterzogen. Spielmacher Pieczkowski musste wegen einer Schulterverletzung seit Ende Dezember pausieren. Die Leipziger hatten zuletzt mit Personalsorgen im Rückraum zu kämpfen. Mit ihrem neuen Trainer Michael Biegler verloren die Sachsen in bisher drei Spielen dreimal.