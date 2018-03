Angler wollten Seeufer aufräumen: Schnee verdeckt den Müll

01.03.2018, 05:49 Uhr | dpa

Schnee und Eis vereiteln den Tag der Gewässerpflege des Landesanglerverbandes Mecklenburg-Vorpommern an diesem Samstag. Der Verband hatte zum Auftakt etliche Aktionen zum Aufräumen und Müllsammeln an Seeufern geplant, darunter in Rostock-Warnemünde, Schwerin, Dabel (landkreis Ludwigslust-Parchim) und Jürgenstorf (Mecklenburgische Seenplatte). "Nun liegt der Müll unter Schneebergen begraben und unter Eisschichten eingefrostet", sagte eine Verbandssprecherin. Sobald sich der Winter zurückziehe, legten die 44 000 im Verband organisierten Angler jedoch los - aber wahrscheinlich nicht mit einer solchen gemeinsamen Aktion.

Mancherorts wollen Angler aufs Eis und den Schnee beiseite schieben. "Sichtfenster" im Eis seien für die Fische wegen Sauerstoffmangels nötig, erläuterte die Sprecherin. In der Dunkelheit unter dem Schnee komme die Photosynthese der Wasserpflanzen zum Erliegen, sie erzeugen keinen Sauerstoff mehr. Damit Algen wieder Sauerstoff lieferten, lohne sich diese Arbeit bei flachen, nährstoffreichen Gewässern mit schlammigem Grund, wie in der Gemeinde Jürgenstorf. Spätestens nach etwa zwei Wochen Eisbedeckung brauchten Fische diese Hilfe.