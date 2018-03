Eisplatte durchschlägt Windschutzscheibe: Frau verletzt

02.03.2018, 05:49 Uhr | dpa

Von einer durch die Windschutzscheibe krachenden Eisplatte ist eine Autofahrerin im Münsterland schwer verletzt worden. In einer Linkskurve fielen am Donnerstagnachmittag bei eisigem Wetter mehrere Eisplatten von einem Lastwagen, wie die Polizei mitteilte. Sie hatten sich vom Anhängerdach gelöst - eine durchschlug die Windschutzscheibe des Autos der 54-Jährigen. Die Platte verletzte die Frau schwer am Kopf - es bestand keine Lebensgefahr. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Ihre Beifahrerin, die 55-jährige Schwester, erlitt einen Schock. Der Lastwagenfahrer fuhr zunächst davon - eine Zeugin fuhr allerdings hinterher und konnte der Polizei Hinweise zum Fahrzeug geben.