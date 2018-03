02.03.2018, 05:59 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß mit einem Motorrad ist ein Fußgänger in Heusweiler ums Leben gekommen. Der 77-Jährige war am Donnerstagabend gerade dabei, die Straße zu überqueren, wie die Polizei mitteilte. Der 36 Jahre alte Mottoradfahrer und der Fußgänger stürzten zu Boden, beide kamen in Krankenhäuser. Der Fußgänger starb dort am Abend an seinen schweren Verletzungen. Die Hintergründe des Unfalls waren noch unklar.