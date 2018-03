Gericht prüft auf Vergabefehler für Umbau von Polizeischule

02.03.2018, 06:08 Uhr | dpa

Beim geplanten Umbau der Polizeischule Herrenberg hat es möglicherweise Fehler bei der Vergabe des Auftrags gegeben. Hintergrund ist, dass ein für die Schadstoffsanierung nicht berücksichtigtes Unternehmen beim Oberlandesgericht Karlsruhe Beschwerde eingelegt hat. Die Nürnberger Firma sieht das vom Land mit der Schadstoffsanierung beauftragte Unternehmen als nicht geeignet an. Es fehle unter anderem an vergleichbaren Referenzobjekten und auch der Preis sei unrealistisch.

Dem widersprach der Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden Württemberg in Ludwigsburg und wurde darin in einem ersten Schritt von der Vergabekammer des Regierungspräsidiums Stuttgart bestätigt. Mit dem Fall befasst sich jetzt noch der Vergabesenat der Oberlandesgerichts Karlsruhe am 9. März (12.00 Uhr).