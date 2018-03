Demonstrationen in Kandel: Zahlreiche Polizisten im Einsatz

03.03.2018, 02:48 Uhr | dpa

Auch rund zwei Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 15-jährigen Mädchens im pfälzische Kandel kommt der Ort nicht zur Ruhe. Am heutigen Samstag sind gleich mehrere Demonstrationen angemeldet. Die Initiative "Kandel ist überall" schlägt rechtspopulistische Töne an und will gegen "illegale Massenmigration" protestierten (15.00). Dagegen will wiederum das Bündnis "Wir sind Kandel" demonstrieren. Zu dem Bündnis zählen Vereine, Initiativen, Gewerkschaften, Parteien und Kirchengemeinden. Die Polizei rechnet mit insgesamt 2500 Teilnehmern. Sie ist mit Hunderten Beamten im Einsatz, um im Notfall Auseinandersetzungen zu verhindern.

Anlass für die Kundgebungen ist der Fall einer 15-Jährigen, die Ende Dezember in einem Drogeriemarkt mutmaßlich von einem jungen Flüchtling, ihrem Ex-Freund, erstochen worden war. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) warnte am Freitag davor, die Gewalttat für pauschalen Fremdenhass zu instrumentalisieren.