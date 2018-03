Handballerinnen von Rödertal kassieren nächste Niederlage

10.03.2018, 19:29 Uhr | dpa

Großröhrsdorf (dpa/sn) – Die Handballerinnen des HC Rödertal waren am 17. Bundesliga-Spieltag auch gegen Borussia Dortmund chancenlos. Der Erstliga-Aufsteiger unterlag vor heimischer Kulisse dem Tabellensechsten deutlich mit 18:23 (6:10). Damit ist das Tabellenschlusslicht weiterhin ohne Punktgewinn. Erfolgreichste Werferin aufseiten der Gastgeberinnen war Sarolta Selmeci mit 7/1 Toren.

Die Gäste fanden schnell in die Partie, führten nach zwölf Minuten mit 5:1. In der Folgezeit vergaben beide Teams im Angriff zahlreiche Chancen, die Rödertalerinnen leisteten sich zudem einige technische Fehler. Nach dem Seitenwechsel kämpften sich die Gastgeberinnen noch einmal auf 17:20 (53.) heran. In der Schlussphase spielten die Dortmunderinnen jedoch ihre Qualität und Cleverness aus.