Mehr als ein halbes Dutzend Bürgermeisterwahlen

04.03.2018, 02:48 Uhr | dpa

In gut einem halben Dutzend rheinland-pfälzischer Städte und Gemeinden werden heute die Bürgermeister gewählt. In der knapp 50 000 Einwohner zählenden Verbandsgemeinde Bad Kreuznach waren die Bürger zur Wahl des Bürgermeisters in der Verbandsgemeinde und der 13 Ortsgemeinden sowie zur Wahl der Mitglieder des Verbandsgemeinderats aufgerufen. Um die Nachfolge des nicht mehr antretenden Verbandsgemeindebürgermeisters Peter Frey (SPD) bewerben sich unter anderen der parteilose Kandidat Marc Ullrich für die SPD und Andrea Silvestri (CDU).

In der gut 16 000 Einwohner zählenden Stadt Remagen wird der Nachfolger von Bürgermeister Herbert Georgi (CDU) gewählt, der seit 2002 die Geschicke der Stadt am Mittelrhein leitete. Zu den Bewerbern zählen Walter Köbbing (CDU) und Sabine Junge (SPD). In Limburgerhof treten Ralf Michalak für die SPD und Andreas Poingée für die CDU an; Amtsinhaber Peter Kern (SPD) scheidet aus Altersgründen nach Ablauf seiner Amtszeit aus. Außerdem wird am Sonntag auch in den Mainzer Vorstadtgemeinden Budenheim, Bodenheim und Nieder-Olm sowie in Offenbach an der Queich gewählt.