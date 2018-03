Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt (Oder)

04.03.2018, 02:48 Uhr | dpa

Ein Wahlzettel wird in eine Wahlurne gesteckt. Foto: Bernd Weißbrod/Archiv (Quelle: dpa)

Die Bürger in der knapp 59 000 Einwohner zählenden Stadt Frankfurt (Oder) können heute einen neuen Oberbürgermeister wählen. Neben dem Amtsinhaber Martin Wolke (parteilos) treten vier weitere Kandidaten an. Dies sind die beiden Beigeordneten in der Stadtverwaltung, Markus Derling (CDU) und Jens-Marcel Ullrich (SPD). Auch der Linken-Landtagsabgeordnete René Wilke und der Bundespolizist Wilko Möller (AfD) bewerben sich um das Amt.

Wenn keiner der Kandidaten mindestens die Hälfte aller Stimmen auf sich vereinen kann oder das notwendige Quorum von 15 Prozent aller Wahlberechtigten nicht erreicht wird, soll es am 18. März eine Stichwahl geben. Wahlberechtigt sind alle Einwohner ab 16 Jahren, darunter auch EU-Bürger, die ihren Hauptwohnsitz in Frankfurt haben.