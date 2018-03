Frau bei Sturz aus Fenster verletzt: Ehemann festgenommen

04.03.2018, 18:58 Uhr | dpa

Eine 38-Jährige ist in Duisburg beim Sturz aus einem Fenster im ersten Stock verletzt worden. Bei der Behandlung im Krankenhaus kam der Verdacht auf, dass es sich nicht um einen Unfall handelte, wie die Polizei Duisburg am Sonntag mitteilte. Am Tag nach dem Sturz am späten Samstagnachmittag sei der Ehemann festgenommen worden. Der 46-Jährige soll seine Frau bereits mehrfach bedroht und geschlagen haben. Die getrennt von ihm lebende 38-Jährige hatte nach ersten Aussagen in der Wohnung des Mannes beim Renovieren geholfen.