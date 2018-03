Eike See von der SPD wird neuer Rathauschef in Wölfersheim

04.03.2018, 19:38 Uhr | dpa

Die Wetterau-Gemeinde Wölfersheim hat einen neuen Bürgermeister. Beim Urnengang am Sonntag stimmten 67 Prozent der rund 7800 Wahlberechtigten für Eike See (SPD). Er setzte sich gegen zwei Konkurrenten durch: Olaf Warnke (3,7 Prozent) und Thomas Küchenmeister (29,3 Prozent) mussten sich geschlagen geben. Eike See tritt die Nachfolge von Amtsinhaber Rouven Kötter (SPD) an.

Die Wahlbeteiligung lag bei 58,8 Prozent. Die Gemeinde hat rund 9800 Einwohner. In der Gemeindevertretung hat die SPD 21 Sitze. Die CDU und die Freie Wählergemeinschaft kommen auf je vier und die Grünen auf zwei Sitze.