Norbert Syguda erneut zum Rathauschef von Altenstadt gewählt

04.03.2018, 19:59 Uhr | dpa

Der Bürgermeister von Altenstadt in der Wetterau ist in seinem Amt bestätigt worden. Bei der Wahl am Sonntag holte Amtsinhaber Norbert Syguda (SPD) 56,8 Prozent der Stimmen, wie die Stadt am Abend mitteilte. Er tritt damit seine vierte Amtszeit an. Der 59-Jährige ist seit 2000 Rathauschef. Die Wahlbeteiligung lag bei 44,9 Prozent. Altenstadt hat etwa 12 000 Einwohner. In der Gemeindevertretung hat die SPD zwölf Sitze und die CDU neun. Die Freie Wählergemeinschaft kommt auf sechs Sitze, die Grünen haben fünf. Die rechtsextreme NPD ist mit vier Sitzen vertreten, die FDP mit drei.