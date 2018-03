Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt (Oder) geht in Stichwahl

04.03.2018, 19:59 Uhr | dpa

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt (Oder) hat am Sonntag keiner der Kandidaten die erforderliche Mehrheit erhalten. Deshalb gehen am 18. März der amtierende Oberbürgermeister Martin Wilke (parteilos) und der Linken-Herausforderer René Wilke in die Stichwahl, wie die Stadt mitteilte. OB Wilke erhielt 20,2 Prozent der Stimmen, auf seinen derzeit im Potsdamer Landtag sitzenden Herausforderer kamen 43,4 Prozent. Von den übrigen Kandidaten kam Wilko Müller (AfD) auf 17,0 Prozent, Markus Derling (CDU) auf 14,2 Prozent und Jens-Marcel Ulrich (SPD) auf 5,0 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 45,5 Prozent, in der Stadt waren knapp 49 000 Menschen zur Wahl aufgerufen.