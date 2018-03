05.03.2018, 08:28 Uhr | dpa

In Gera ist eine Lagerhalle ausgebrannt. Etwa 300 Heuballen und acht Tonnen Hafer waren unter anderem in der Halle gelagerten, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Anwohner hatten den Brand am Sonntagabend gemeldet. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr brannte das Lager bereits vollständig. Die Feuerwehr entschied, das Gebäude kontrolliert abbrennen zu lassen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens waren zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.