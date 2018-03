Oscar von Frances McDormand wurde gestohlen - Festnahme

05.03.2018, 20:48 Uhr | dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa

Hollywood (dpa) - Der Gast bei einer Party nach der Oscar-Verleihung hat die goldene Trophäe von Schauspielerin Frances McDormand gestohlen und ist kurz darauf von der Polizei festgenommen worden. Der 47-Jährige sei beim Verlassen der Party gestoppt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei in Los Angeles der dpa. Zu dem Governors Ball - einer beliebten Party im Anschluss an die Verleihung in Hollywood - habe er ein Ticket gehabt. Einer Reporterin der «New York Times» zufolge schnappte sich der Mann die Trophäe, als McDormand gerade in einem Gespräch war.